Ева Геворгян, фортепиано

Музыкальная фантазия: концерт Евы Геворгян

Ярчайшая представительница молодого поколения пианистов Ева Геворгян представит разнообразную программу, охватывающую почти два века развития фортепианной музыки. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа концерта

В программе выступления прозвучат произведения, которые иллюстрируют эволюцию фортепианной музыки от классики до современности.

Фантазия до минор (1785) В. А. Моцарта — это продолжение баховских традиций с виртуозной техникой и оркестровым звучанием, предвосхищающим фортепианную музыку XIX века.

В. А. Моцарта — это продолжение баховских традиций с виртуозной техникой и оркестровым звучанием, предвосхищающим фортепианную музыку XIX века. Фантазия фа минор (1841) Ф. Шопена — монументальная романтическая баллада, которая является одним из самых грандиозных произведений композитора.

Ф. Шопена — монументальная романтическая баллада, которая является одним из самых грандиозных произведений композитора. Цикл фортепианных пьес «Годы странствий» Ф. Листа, состоящий из трех томов: «Швейцария», «Италия», «Рим». На концерте будут исполнены две пьесы из второго тома: «Обручение» и соната-фантазия «По прочтении Данте».

Ф. Листа, состоящий из трех томов: «Швейцария», «Италия», «Рим». На концерте будут исполнены две пьесы из второго тома: «Обручение» и соната-фантазия «По прочтении Данте». Этюды-картины (1911) С. В. Рахманинова — выдающийся образец виртуозности и живописной образности в его фортепианном творчестве.

С. В. Рахманинова — выдающийся образец виртуозности и живописной образности в его фортепианном творчестве. «Чакона» С. Губайдулиной (1962) — произведение, в котором виртуозность соединяется с глубоко трагедийным содержанием.

Интересные факты

Ева Геворгян, несмотря на свой юный возраст, уже успела завоевать признание на международной арене. Её выступления отличаются не только техническим мастерством, но и глубоким музыкальным выражением.

Не упустите возможность насладиться уникальной программой, которая станет ярким событием в культурной жизни города!