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Этот волшебный мир театра кукол
Киноафиша Этот волшебный мир театра кукол

Этот волшебный мир театра кукол

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О выставке

Театральный мир кукол: экскурсия по закулисью

Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова приглашает всех желающих на увлекательную экскурсию под названием «Этот волшебный мир театра кукол». Это уникальная возможность увидеть театральную жизнь с другой стороны и узнать о секретах, которые обычно остаются за кулисами.

Что ждет посетителей на экскурсии

Тайны закулисья: Гостям откроется скрытая от зрителей жизнь театра. Вы сможете увидеть, как функционирует механическая сцена и познакомиться с работой большой команды, обеспечивающей шоу.

Устройство кукол: Экскурсоводы подробно расскажут об различных системах театральных кукол — от простых перчаточных до сложных тростевых и марионеток. Эта часть программы позволит зрителям оценить мастерство куколодов.

Места хранения: Участники экскурсии посетят специальные помещения, где кукол держат в «отпуске» между спектаклями, а также ознакомятся со складами реквизита театра.

Фотосессия: В конце программы ожидает сюрприз — памятная творческая фотосессия с настоящими театральными куклами, что станет отличным завершением экскурсии.

Эта экскурсия — не просто знакомство с театром, а возможность понять, как создаются волшебные представления, которые наполняют зрителей восторгом и радостью.

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В других городах
Октябрь
8 октября четверг
16:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
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