Выставка живописи от трёх талантливых художниц в Центре книги и графики

Представляем вашему вниманию уникальную выставку, объединяющую работы Марины Горшковой, Ксении де Бюйе и Ольги Ухановой. В экспозиции представлены живописные произведения, созданные за несколько лет, в которых каждая художница раскрывает свою индивидуальность и видение мира.

Мир Марины Горшковой

Марина Горшкова обращается к пейзажу и натюрморту как к способам выразить ощущение пространства, света и конкретного места. Её работы передают атмосферу и стиль, позволяя зрителю ощутить себя частью изображаемого мира.

Ксения де Бюйе и образ маяка

Ксения де Бюйе в своём творчестве акцентирует внимание на образе маяка, который символизирует ориентир и внутреннюю опору. Эта тема переплетается с выразительной работой с цветом и настроением, создавая уникальную палитру эмоций.

Наблюдения Ольги Ухановой

Ольга Уханова концентрируется на наблюдении за окружающей средой и предметным миром. Её картины передают это восприятие через цвет, форму и общее состояние, создавая глубокие визуальные образы.

Общее обучение и студия «Пальмира-Арт»

Художниц объединяет обучение у одного преподавателя Оксаны Архиповой и связь с творческой студией «Пальмира-Арт». Это сотрудничество обогатило каждую из них и привнесло в их творчество свежие идеи.

График работы выставки

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, с допуском посетителей до 19:30. Обратите внимание на перерывы по выходным: с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30. 22 мая выставка будет доступна для посещения только до 16:00.

Не упустите возможность увидеть разнообразные способы восприятия и интерпретации окружающего мира в живописи!