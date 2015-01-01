Пьеса о родительских заблуждениях

Пьеса создана в технике «вербатим», в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов — просты, узнаваемы, и вместе с тем абсурдны, ироничны и трагичны одновременно. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми — она о тех фатальных ошибках, которые совершают однажды взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений.

Творческий состав

Монолог беременной ДЕВУШКА – Майя Горбань

ПАРЕНЬ – Никита Манилов / Дмитрий Володин Ты говоришь со мной как с чужим ОТЕЦ – Антон Буглак / Михаил Железнов

ДОЧЬ, 6 ЛЕТ – Соня Владимирова, Тамара Лоткова Сила и слабость ОТЕЦ – Александр Мохов / Александр Чевычелов

СЫН, 17 ЛЕТ – Никита Манилов / Дмитрий Володин

ЖЕНЩИНА, 30 ЛЕТ – Марина Маняхина Советы матери МАТЬ – Юлия Пивень

ДОЧЬ – Елена Ташаева Встреча на лестничной клетке ДЕВУШКА – Майя Горбань

ЖЕНЩИНА – Ольга Чернова / Татьяна Мухина

МУЖЧИНА – Александр Мохов / Александр Чевычелов Перед уходом в школу МАТЬ – Елена Ташаева

СЫН, 10 ЛЕТ – Боря Луговской Семейный ужин ОТЕЦ – Александр Мохов / Александр Чевычелов

СЫН – Антон Буглак / Михаил Железнов

НЕВЕСТКА – Марина Маняхина Опознание ЭЛИЗАБЕТ МАРКЁР – Юлия Пивень

СОСЕДКА – Ольга Чернова / Татьяна Мухина

ПОЛИЦЕЙСКИЙ – Александр Мохов / Александр Чевычелов Роды ДЕВУШКА – Майя Горбань

ГОЛОСА – Антон Буглак, Марина Маняхина, Никита Манилов, Дмитрий Володин, Михаил Железнов Попытка прощения