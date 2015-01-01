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Спектакль Этот ребенок

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Пьеса о родительских заблуждениях

Пьеса создана в технике «вербатим», в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов — просты, узнаваемы, и вместе с тем абсурдны, ироничны и трагичны одновременно. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми — она о тех фатальных ошибках, которые совершают однажды взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений.

Творческий состав

  1. Монолог беременной

    • ДЕВУШКА – Майя Горбань
    • ПАРЕНЬ – Никита Манилов / Дмитрий Володин

  2. Ты говоришь со мной как с чужим

    • ОТЕЦ – Антон Буглак / Михаил Железнов
    • ДОЧЬ, 6 ЛЕТ – Соня Владимирова, Тамара Лоткова

  3. Сила и слабость

    • ОТЕЦ – Александр Мохов / Александр Чевычелов
    • СЫН, 17 ЛЕТ – Никита Манилов / Дмитрий Володин
    • ЖЕНЩИНА, 30 ЛЕТ – Марина Маняхина

  4. Советы матери

    • МАТЬ – Юлия Пивень
    • ДОЧЬ – Елена Ташаева

  5. Встреча на лестничной клетке

    • ДЕВУШКА – Майя Горбань
    • ЖЕНЩИНА – Ольга Чернова / Татьяна Мухина
    • МУЖЧИНА – Александр Мохов / Александр Чевычелов

  6. Перед уходом в школу

    • МАТЬ – Елена Ташаева
    • СЫН, 10 ЛЕТ – Боря Луговской

  7. Семейный ужин

    • ОТЕЦ – Александр Мохов / Александр Чевычелов
    • СЫН – Антон Буглак / Михаил Железнов
    • НЕВЕСТКА – Марина Маняхина

  8. Опознание

    • ЭЛИЗАБЕТ МАРКЁР – Юлия Пивень
    • СОСЕДКА – Ольга Чернова / Татьяна Мухина
    • ПОЛИЦЕЙСКИЙ – Александр Мохов / Александр Чевычелов

  9. Роды

    • ДЕВУШКА – Майя Горбань
    • ГОЛОСА – Антон Буглак, Марина Маняхина, Никита Манилов, Дмитрий Володин, Михаил Железнов

  10. Попытка прощения

  • МАТЬ – Юлия Пивень
  • ДОЧЬ – Елена Ташаева
Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Майя Горбань
Никита Манилов
Дмитрий Володин
Антон Буглак
Михаил Железнов

Фотографии

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