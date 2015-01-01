Пьеса о родительских заблуждениях
Пьеса создана в технике «вербатим», в которой драматургическую основу составляют диалоги обыкновенных людей. Все десять эпизодов — просты, узнаваемы, и вместе с тем абсурдны, ироничны и трагичны одновременно. Каждая маленькая история повествует о взаимоотношениях между родителями и детьми — она о тех фатальных ошибках, которые совершают однажды взрослые. Это своеобразная энциклопедия родительских заблуждений.
Творческий состав
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Монолог беременной
- ДЕВУШКА – Майя Горбань
- ПАРЕНЬ – Никита Манилов / Дмитрий Володин
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Ты говоришь со мной как с чужим
- ОТЕЦ – Антон Буглак / Михаил Железнов
- ДОЧЬ, 6 ЛЕТ – Соня Владимирова, Тамара Лоткова
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Сила и слабость
- ОТЕЦ – Александр Мохов / Александр Чевычелов
- СЫН, 17 ЛЕТ – Никита Манилов / Дмитрий Володин
- ЖЕНЩИНА, 30 ЛЕТ – Марина Маняхина
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Советы матери
- МАТЬ – Юлия Пивень
- ДОЧЬ – Елена Ташаева
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Встреча на лестничной клетке
- ДЕВУШКА – Майя Горбань
- ЖЕНЩИНА – Ольга Чернова / Татьяна Мухина
- МУЖЧИНА – Александр Мохов / Александр Чевычелов
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Перед уходом в школу
- МАТЬ – Елена Ташаева
- СЫН, 10 ЛЕТ – Боря Луговской
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Семейный ужин
- ОТЕЦ – Александр Мохов / Александр Чевычелов
- СЫН – Антон Буглак / Михаил Железнов
- НЕВЕСТКА – Марина Маняхина
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Опознание
- ЭЛИЗАБЕТ МАРКЁР – Юлия Пивень
- СОСЕДКА – Ольга Чернова / Татьяна Мухина
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ – Александр Мохов / Александр Чевычелов
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Роды
- ДЕВУШКА – Майя Горбань
- ГОЛОСА – Антон Буглак, Марина Маняхина, Никита Манилов, Дмитрий Володин, Михаил Железнов
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Попытка прощения
- МАТЬ – Юлия Пивень
- ДОЧЬ – Елена Ташаева