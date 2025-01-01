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Спектакль Это знак, что я тебя люблю

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О концерте/спектакле

«Есенин: Встреча в темноте» — моноспектакль Виктории Тюлькиной

В этом сезоне на сцене театра пройдет уникальный моноспектакль Виктории Тюлькиной, основанный на дневниках Агнессы Земцовой-Перловой — последней жены Сергея Есенина. Этот спектакль обещает погрузить зрителей в мир сложных эмоций и противоречий, которые окружали поэта в его последние дни.

История любви и тайны

Агнесса, внучка Льва Толстого, с детства была окружена уважением к своему великому предку. Однако ее жизнь кардинально изменилась, когда она встретила Сергея Есенина. Эта встреча произошла в непростой период для поэта, который страдал от депрессии и творческих кризисов. В своем дневнике Агнесса фиксировала каждую деталь их отношений, полных страсти и боли.

Сложная натура Есенина

Спектакль исследует сложную натуру Есенина: он представлен как «токсичный» партнер и «редфлаг» в жизни Агнессы. Их отношения стали для нее не просто любовью, а настоящим испытанием. Как рассказывает сама Виктория Тюлькина, «это не просто история любви, это история о том, как одна женщина пыталась сохранить себя среди бурного океана чувств».

Тема самоубийства и ее влияние

Особое внимание в спектакле уделяется тому, как Агнесса переживала трагические события, в том числе самоубийство Есенина. Эти моменты становятся ключевыми в понимании не только их отношений, но и внутреннего мира обоих героев. Важно отметить, что этот очень сильный текст основан на подлинных событиях и личных переживаниях.

Зачем смотреть?»

«Есенин: Встреча в темноте» — это не просто театральное представление. Это возможность заглянуть в душу великого поэта и его последней любви, почувствовать всю гамму эмоций, которые они испытывали. Если вы хотите понять, что значит быть в любви и в страдании, этот спектакль стоит увидеть.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:30 от 1500 ₽

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