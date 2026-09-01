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Это я, Мама!
Киноафиша Это я, Мама!

Спектакль Это я, Мама!

По произведениям Марии Якуниной
Постановка
Театральная долина 12+
Продолжительность 2 часа с антрактом
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о взрослых и детях «Это я, Мама!»

В театральной долине состоится спектакль по произведениям Марии Якуниной. Эта история о детях и взрослых, об их выборе друг друга и пути к взаимопониманию. Спектакль затрагивает глубокие темы бесконечности жизни и ответственности за свои поступки.

Содержимое спектакля

«Это я, Мама!» — это рассказ о том, как дети нас выбирают, и как мы выбираем детей. Главные вопросы, которые встают в спектакле, касаются непростого пути, который мы проходим, чтобы понять, принять и полюбить. Важно не только осознать бесконечность жизни, но и ответственностью друг за друга и за наши поступки.

Артисты и команда

  • Режиссер: Людмила Никитина

В ролях:

  • Александра Немчинова — Саша (Восьмерка)
  • Валентин Воробьев — Смотритель, Папа Саши, Врач
  • Никита Шамин — Олег
  • Ольга Маркина — Мама Саши
  • Мария Семушина — Полина (мама Олега)

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
20 сентября воскресенье
18:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽
18 октября воскресенье
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Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
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