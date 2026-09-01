Спектакль Это я, Мама!

Спектакль о взрослых и детях «Это я, Мама!»

В театральной долине состоится спектакль по произведениям Марии Якуниной. Эта история о детях и взрослых, об их выборе друг друга и пути к взаимопониманию. Спектакль затрагивает глубокие темы бесконечности жизни и ответственности за свои поступки.

Содержимое спектакля

«Это я, Мама!» — это рассказ о том, как дети нас выбирают, и как мы выбираем детей. Главные вопросы, которые встают в спектакле, касаются непростого пути, который мы проходим, чтобы понять, принять и полюбить. Важно не только осознать бесконечность жизни, но и ответственностью друг за друга и за наши поступки.

Артисты и команда

Режиссер: Людмила Никитина

В ролях: