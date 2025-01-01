Меню
Это я, Мама!
Киноафиша Это я, Мама!

Спектакль Это я, Мама!

12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о взаимоотношениях детей и взрослых в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится захватывающий спектакль, который затрагивает тонкие нюансы взаимоотношений между детьми и родителями. В центре сюжета — выборы, совершаемые как детьми, так и взрослыми, а также сложный путь к пониманию и любви.

Темы ответственности и бесконечности жизни

Постановка поднимает важные вопросы о бесконечности жизни и ответственности, которую мы несем друг за другом. Эти темы делают спектакль актуальным и глубоким, способным вызвать резонирование у зрителей.

Создатели и актерский состав

Режиссёр Людмила Никитина представляет эту историю с участием талантливых актёров: Александры Немчиновой, Валентина Воробьева, Андрея Редько, Ольги Маркиной и Марии Семушиной. Каждый из них привносит в постановку свою уникальную интерпретацию характеров, что обещает зрелище, полное эмоций и драматургии.

Для любителей глубоких драм

Спектакль станет особенно интересен тем, кто ценит семейные драмы и философские размышления о жизни. Не упустите возможность увидеть эту значимую работу, которая приглашает зрителей задуматься о важных аспектах человеческих отношений.

Купить билет на спектакль Это я, Мама!

Январь
10 января суббота
13:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

Фотографии

Это я, Мама!

