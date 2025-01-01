Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Это вы, ангелы?
Киноафиша Это вы, ангелы?

Спектакль Это вы, ангелы?

Постановка
Цехъ 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки»

Как часто мы не можем найти ответы на важные вопросы, оставаясь непонятыми и покинутыми, словно выброшенными на обочину жизни? Спектакль по мотивам культовой поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» поднимает эти сложные темы, через образ главного героя, Венички Ерофеева, который потерял всё и превратился в пьяницу и маргинала.

История героя

Веничка ведет монолог с самой собой, переживая внутренние терзания и осознания. Однажды ему отвечает ангел, и его жизнь окрашивается новыми красками. С этого момента он обретает главное — желание любить и быть любимым. Это произведение — не просто автобиография, а постмодернистская поэма, полная странных и неоднозначных смыслов. Сложная, но проникновенная история о человеческой душе, боли, любви и надежде на перемены.

Театральная постановка

Режиссер Владислав Комаров вместе с артистами Иваном Решетняком и Ниёле Мейлуте сделали этот текст доступным для сцены, вдохнув в него новую жизнь. Спектакль открывает дополнительные пространства для осознания и переосмысления глубоких вопросов человеческой души. Сложность и многогранность текста Ерофеева не утратились в постановке, но приобрели новые нюансы, заставляя зрителей по-новому взглянуть на этот культовый произведение.

Не пропустите уникальную возможность увидеть, как литературное наследие воплощается на сцене и затрагивает самые важные вопросы жизни.

Режиссер
Владислав Комаров
В ролях
Иван Решетняк
Ниеле Мейлуте
Екатерина Родионова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 1200 ₽

Фотографии

Это вы, ангелы? Это вы, ангелы? Это вы, ангелы? Это вы, ангелы?

В ближайшие дни

Квест «Малефисента в мире Диснея»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Малефисента в мире Диснея»
1 сентября в 20:20 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
Квест «Египетская сила»
18+
Иммерсивный
Квест «Египетская сила»
6 октября в 20:20 «Взаперти» на Марата
от 7000 ₽
Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
24 ноября в 11:20 «Взаперти» в Соляном
от 7300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше