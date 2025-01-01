Спектакль Это вы, ангелы?

Спектакль по поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки»

Как часто мы не можем найти ответы на важные вопросы, оставаясь непонятыми и покинутыми, словно выброшенными на обочину жизни? Спектакль по мотивам культовой поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» поднимает эти сложные темы, через образ главного героя, Венички Ерофеева, который потерял всё и превратился в пьяницу и маргинала.

История героя

Веничка ведет монолог с самой собой, переживая внутренние терзания и осознания. Однажды ему отвечает ангел, и его жизнь окрашивается новыми красками. С этого момента он обретает главное — желание любить и быть любимым. Это произведение — не просто автобиография, а постмодернистская поэма, полная странных и неоднозначных смыслов. Сложная, но проникновенная история о человеческой душе, боли, любви и надежде на перемены.

Театральная постановка

Режиссер Владислав Комаров вместе с артистами Иваном Решетняком и Ниёле Мейлуте сделали этот текст доступным для сцены, вдохнув в него новую жизнь. Спектакль открывает дополнительные пространства для осознания и переосмысления глубоких вопросов человеческой души. Сложность и многогранность текста Ерофеева не утратились в постановке, но приобрели новые нюансы, заставляя зрителей по-новому взглянуть на этот культовый произведение.

Не пропустите уникальную возможность увидеть, как литературное наследие воплощается на сцене и затрагивает самые важные вопросы жизни.