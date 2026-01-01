История о непростых семейных взаимоотношениях на сцене Молодежного театра

Молодёжный театр рад анонсировать участие в VI Большом детском фестивале, где был представлен уникальный проект – постановка пьесы Андрея Иванова "Это всё она". Режиссёром этой захватывающей интерпретации стала Елизавета Фоменко, вновь завоевавшая внимание театральной аудитории.

О сюжете и проблематике

Пьеса затрагивает актуальные семейные отношения и проблему взаимопонимания между подростками и их родителями. Главная героиня – мать, которая в стремлении лучше понять своего сына создаёт фейковый аккаунт в соцсети. Изначально это виртуальное взаимодействие помогает установить тёплые отношения, однако с течением времени мальчик начинает проявлять всё больший интерес к своей новой "подруге", желая встретиться в реальной жизни. Эта ситуация приводит к неожиданным последствиям, заставляя персонажей задуматься над искренностью и доверительными связями.

Команда постановки

Елизавета Фоменко, режиссёр-постановщик, зарекомендовала себя как талантливый руководитель в театральном искусстве. Художник-постановщик Оксана Столбинская, представляющая Санкт-Петербург, добавит визуальную глубину к этому важному и актуальному сюжету.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и захватывающую постановку, которая поднимает важные вопросы о семье и общении между поколениями.