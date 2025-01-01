Меню
Киноафиша Это все она

Спектакль Это все она

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Виктория Толстоганова, Денис Власенко, Даня Киселев в спектакле Театра эстрады «Это все она» 

Виктория Толстоганова, Денис Власенко и Даня Киселев приглашают зрителей на захватывающее путешествие в мир виртуальной реальности и сложных человеческих отношений. Спектакль «Это все она» — современная драма, которая поднимает важные вопросы о коммуникации и изоляции в эпоху цифровых технологий.

Сюжет

В центре истории — отношения матери и сына, которые живут в обособленных мирах и почти не общаются. Попытавшись наладить связь, Мать начинает вести переписку с сыном в социальных сетях, используя фейковый аккаунт, представляясь его ровесницей. Виртуальный диалог становится для обоих спасением от одиночества, открывая двери в два параллельных мира.

В одном из них царит глухая стена недопонимания, в другом — иллюзия идеального существования, где они находят то, чего им так не хватает. Однако, когда сын влюбляется в виртуального аватара матери, таинственное скрытое становится явным, и их жизни принимают неожиданный поворот.

Актуальность темы

Спектакль затрагивает вечные проблемы и вопросы, с которыми сталкивается современное общество. Драматург Андрей Иванов и известный театральный режиссер Данил Чащин не дают готовых ответов, но каждый зритель сможет найти собственные решения в этом сложном взаимодействии.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс увидеть эту глубокую и актуальную постановку, которая может заставить вас задуматься о своих собственных отношениях и их значении в наше время. Спектакль «Это все она» — это не просто история, это возможность заглянуть в себя и понять, что действительно важно в жизни.

Расписание

8 декабря
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
19:00

