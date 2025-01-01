Меню
Это все она
Киноафиша Это все она

Спектакль Это все она

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александра Кохан
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая драма о поколениях в эпоху соцсетей

В центре внимания нового спектакля по пьесе современного белорусского и российского драматурга Андрея Иванова лежат сложные взаимоотношения между матерью и сыном. Эта постановка поднимает актуальные вопросы, связанные с общением и пониманием в условиях цифровой эпохи, где социальные сети становятся ареной для эмоциональных конфликтов.

Сюжет

Спектакль описывает интересный случай интернет-общения двух близких людей, связанных общим горем, но разделенных им же. Мать и сын стремятся к заботе и теплу, но делают это через сложные и порой нелегальные пути. Онлайн-разговоры превращаются в опасную игру, полную драмы и фейков, где каждый из персонажей вынужден бороться с собственными страхами и иллюзиями.

Темы и проблемы

На сцене разворачивается трагедия аватаров, чьи отношения кажутся невозможными. Мать и сын, создавая между собой невидимую стену, на самом деле прорастают друг в друга, что приводит к глубоким внутренним конфликтам и осмыслению вопросов идентичности.

Интересные факты о спектакле

Спектакль ставит перед зрителями важные вопросы о том, как технологии влияют на человеческие отношения. Он заставляет задуматься о том, насколько мы действительно знаем своих близких и каково место искренности в нашем общении в эпоху виртуальной реальности.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю о любви, боли и поиске понимания в мире, где границы между реальным и виртуальным стираются.

