Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2000₽
Киноафиша Это всё Она

Спектакль Это всё Она

Постановка
Театр живого действия 18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «#ЭтоВсёОна». Stream-драма о жизни матери и сына

Спектакль «#ЭтоВсёОна» — это не просто очередная театральная постановка. Это победитель множества российских и международных фестивалей, который уже успел завоевать сердца зрителей. Постановка основана на пьесе Андрея Иванова и относится к жанру Stream-драма. Stream в переводе с английского означает «поток» или «трансляция», что прекрасно отражает динамику и эмоциональную насыщенность спектакля.

Сюжет: Взаимоотношения и трагедия

В центре сюжета — непростые взаимоотношения матери и её сына-подростка. Оба они столкнулись с горем: потерей любимого отца и мужа. Теперь их задача — не только пережить эту трагедию, но и вновь научиться слышать и понимать друг друга. Мать готова на всё, чтобы сблизиться с сыном, даже на предательство!

Что ожидать от спектакля?

Спектакль погружает зрителей в глубокие эмоции и сложные отношения, заставляя задуматься о том, как важно поддерживать связь с близкими в трудные времена. Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории, которая затрагивает самые сокровенные уголки человеческой души.

Чтобы узнать, сможет ли мать восстановить связь с сыном и что выйдет из её отчаянной попытки, приходите на спектакль «#ЭтоВсёОна» в #театр_чё. Это будет настоящая эмоциональная трансляция, которая запомнится надолго!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Упырь. История одного происшествия
12+
Драма
Упырь. История одного происшествия
6 сентября в 18:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 800 ₽
Угощение для Змея Горыныча
6+
Детский Иммерсивный
Угощение для Змея Горыныча
19 августа в 16:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Пеппи Длинныйчулок
6+
Мюзикл Детский
Пеппи Длинныйчулок
11 октября в 16:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше