Спектакль Это так (если вам так кажется)

К 15-летию Московского театра «Et Cetera» известный режиссер Адольф Шапиро представил свою новую постановку по пьесе Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)». Спектакль стал продолжением успешного сотрудничества Шапиро с театром, которое началось с адаптации культового романа Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту».
Художник Мария Трегубова, которая стала соавтором спектакля, создала уникальное сценическое пространство. Практически пустая сцена, слегка наклоненная, наполнена лишь минимальным количеством предметов. Цветовая гамма ограничена черным и белым, что создает впечатляющую атмосферу. Этот минимализм помогает создать объемный образ пиранделловского мира, где реальность переплетается с фантазиями.
Название «Это так (если вам так кажется)» отражает главную мысль спектакля: мир воспринимается по-разному, и каждый из нас создает свои иллюзии. Мы живем в своих реальностях, верим в вымышленные истории и играем их в соответствии с нашими возможностями. Спектакль поднимает вопросы о том, стоит ли стремиться к истине или лучше наслаждаться иллюзиями.
Спектакль также радует зрителей музыкальными фрагментами из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, канцонеттами «Nina» Дж. Перголези (в концертной обработке Нины Сарапиан) и песней «Как соловей о розе поет в ночном саду» Т. Хренникова.
Спектакль Шапиро станет настоящим открытием для тех, кто ценит истинную игровую природу театра, тонкий стиль и небанальную мысль. Не упустите возможность погрузиться в мир Пиранделло и открыть для себя новые грани театрального искусства!