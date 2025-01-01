Спектакль Это так (если вам так кажется)

Спектакль по Пиранделло в театре «Et Cetera»

К 15-летию Московского театра «Et Cetera» известный режиссер Адольф Шапиро представил свою новую постановку по пьесе Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)». Спектакль стал продолжением успешного сотрудничества Шапиро с театром, которое началось с адаптации культового романа Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту».

Минимализм и глубина

Художник Мария Трегубова, которая стала соавтором спектакля, создала уникальное сценическое пространство. Практически пустая сцена, слегка наклоненная, наполнена лишь минимальным количеством предметов. Цветовая гамма ограничена черным и белым, что создает впечатляющую атмосферу. Этот минимализм помогает создать объемный образ пиранделловского мира, где реальность переплетается с фантазиями.

Идея спектакля

Название «Это так (если вам так кажется)» отражает главную мысль спектакля: мир воспринимается по-разному, и каждый из нас создает свои иллюзии. Мы живем в своих реальностях, верим в вымышленные истории и играем их в соответствии с нашими возможностями. Спектакль поднимает вопросы о том, стоит ли стремиться к истине или лучше наслаждаться иллюзиями.

Музыкальное сопровождение

Спектакль также радует зрителей музыкальными фрагментами из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, канцонеттами «Nina» Дж. Перголези (в концертной обработке Нины Сарапиан) и песней «Как соловей о розе поет в ночном саду» Т. Хренникова.

Для ценителей театра

Спектакль Шапиро станет настоящим открытием для тех, кто ценит истинную игровую природу театра, тонкий стиль и небанальную мысль. Не упустите возможность погрузиться в мир Пиранделло и открыть для себя новые грани театрального искусства!