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Это так (если вам так кажется)
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Киноафиша Это так (если вам так кажется)

Спектакль Это так (если вам так кажется)

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по Пиранделло в театре «Et Cetera»

К 15-летию Московского театра «Et Cetera» известный режиссер Адольф Шапиро представил свою новую постановку по пьесе Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)». Спектакль стал продолжением успешного сотрудничества Шапиро с театром, которое началось с адаптации культового романа Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту».

Минимализм и глубина

Художник Мария Трегубова, которая стала соавтором спектакля, создала уникальное сценическое пространство. Практически пустая сцена, слегка наклоненная, наполнена лишь минимальным количеством предметов. Цветовая гамма ограничена черным и белым, что создает впечатляющую атмосферу. Этот минимализм помогает создать объемный образ пиранделловского мира, где реальность переплетается с фантазиями.

Идея спектакля

Название «Это так (если вам так кажется)» отражает главную мысль спектакля: мир воспринимается по-разному, и каждый из нас создает свои иллюзии. Мы живем в своих реальностях, верим в вымышленные истории и играем их в соответствии с нашими возможностями. Спектакль поднимает вопросы о том, стоит ли стремиться к истине или лучше наслаждаться иллюзиями.

Музыкальное сопровождение

Спектакль также радует зрителей музыкальными фрагментами из оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, канцонеттами «Nina» Дж. Перголези (в концертной обработке Нины Сарапиан) и песней «Как соловей о розе поет в ночном саду» Т. Хренникова.

Для ценителей театра

Спектакль Шапиро станет настоящим открытием для тех, кто ценит истинную игровую природу театра, тонкий стиль и небанальную мысль. Не упустите возможность погрузиться в мир Пиранделло и открыть для себя новые грани театрального искусства!

Режиссер
Адольф Шапиро
В ролях
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Ирина Денисова
Ирина Денисова
Наталия Житкова
Анна Дианова
Анна Дианова
Анастасия Шумилкина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Это так (если вам так кажется) Это так (если вам так кажется) Это так (если вам так кажется) Это так (если вам так кажется) Это так (если вам так кажется) Это так (если вам так кажется)

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