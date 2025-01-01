Научно-популярный спектакль-сторителлинг на сцене Театр.doc на Лесной

Приглашаем вас на уникальный спектакль-сторителлинг, который уже покорил сердца зрителей в нескольких странах Европы и стал настоящим хитом на Неделе детской книги и Книжном фестивале «Красная площадь 2019». Это не просто лекция — это захватывающее путешествие в мир науки и мечты!

Спор между Ученым и Мечтателем

«Мама, это что, лекция? Пойдем отсюда, будет скучно!» — возможно, кто-то из зрителей скажет это в начале. Но не спешите покидать свои места! С первых минут спектакля вы окажетесь вовлечены в живую дискуссию между Ученым и Мечтателем. Кто из них прав? Кому же человечество обязано исполнением своей самой заветной мечты — о полете в космос?

История великой мечты

Во время спора Мечтатель и Ученый проведут вас через исторические вехи российской космонавтики. Вы познакомитесь с основателем русского космизма Николаем Федоровым и его идеями, которые вдохновили Константина Циолковского на создание невероятных изобретений.

Вы также услышите о Сергее Королеве — человеке, который обеспечил первый полет человека в космос. И, конечно, не обойдется без упоминания великого Менделеева и его знаменитой таблицы — спойлер: вы наконец узнаете, что это такое!

Новые мечты и герои

Сможет ли Ученый и Мечтатель достичь понимания? Конечно! Достигнув края солнечной системы и ответив на множество вопросов, они обязательно помирятся. Ведь невозможно представить жизнь без науки и мечты.

Но что если за пределами нашей системы скрываются новые мечты? Возможно, среди зрителей найдутся те, кто станет новым героем и продолжит эту удивительную историю!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного спектакля. Мы ждем вас!