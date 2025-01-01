Меню
Это он, это он — Бибигон!
Киноафиша Это он, это он — Бибигон!

Спектакль Это он, это он — Бибигон!

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения крошечного Бибигона. Интерактивный спектакль для самых маленьких в Доме Шредера

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Это он, это он — Бибигон!» — увлекательную историю о смелом лилипуте, который докажет, что даже самый маленький может стать настоящим героем!

Незабываемые приключения

В центре сюжета — крошечный Бибигон, который живёт на даче и исследует окружающий мир вместе с верными друзьями: Жабкой, Паучком и Мышкой. Их дружба и совместные приключения учат детей важным жизненным урокам о смелости и силе духа.

Кто такой Бибигон?

Бибигон — это не просто лилипут, а настоящий исследователь. Он утверждает, что свалился с Луны, и, как любой ребёнок, познаёт мир через ошибки и открытия. Его характер формируется в круговороте событий, что делает его образ близким и понятным каждому зрителю.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен не только детям, но и родителям, которые смогут вместе с ними насладиться волшебным миром Бибигона и его друзей. Это отличная возможность провести время с семьей и научить детей важным жизненным ценностям.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть увлекательную историю о том, как важна дружба и смелость. Приходите на спектакль «Это он, это он — Бибигон!» и погрузитесь в удивительный мир театра!

Режиссер
Люся Ворона
В ролях
Люся Ворона
Елена Степанова
Денис Маярский

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
11:00 от 200 ₽

Фотографии

Это он, это он — Бибигон! Это он, это он — Бибигон! Это он, это он — Бибигон! Это он, это он — Бибигон! Это он, это он — Бибигон! Это он, это он — Бибигон!

