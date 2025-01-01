Спектакль в стиле Vogue-док: принятие себя и своего тела

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который исследует темы принятия и непринятия своего «внутреннего» и «физического» Я. Постановка затрагивает вопросы физической боли и удовольствия, а также любви к себе и её отсутствия.

О спектакле

Спектакль состоит из семи историй — это личные высказывания участниц о том, что их волнует в контексте принятия своего тела. Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, где героини делятся своим опытом познания и принятия своей телесности.

Интерактивность и вовлеченность

В конце спектакля зрителям предлагается ответить на несколько вопросов и, по желанию, рассказать свою историю. Это создает атмосферу открытости и поддержки, позволяя каждому участнику поделиться своими переживаниями.

Краткая справка

Спектакль был создан в 2021 году в рамках инклюзивной лаборатории «Меняем культурную среду вместе: ТЕАТР», организованной АНО «КонтАрт» совместно с петербургской театральной школой «Инклюзион» и Новой сценой Александринского театра.

Творческая команда

«Anybody theatre» — это документальный, свидетельский театр, работающий с подлинными историями. Режиссерами спектакля являются Кристина Квитко и Ася Каплун. Куратор — Елена Романова, а драматурги — Инна Лалетина и София Дымшиц. Художниками по костюмам выступили Наталья Мезенцева и Анастасия Цветкова, а художником — Анна Москалева.

Участницы спектакля

В спектакле принимают участие талантливые актрисы: Адэлина Алчинова, Мария Баева, София Дымшиц, Юлия Лашманова, Ольга Левенец, Антонина Попова и Юлия Савостьянова.

Не пропустите возможность стать частью этого важного диалога о принятии себя и своего тела!