Спектакль «Это было так» — взгляд на семидесятые в театре «Буфф»

«Это было так» — спектакль, олицетворяющий дух семидесятых годов. Режиссёр Мария Немировская, известная по работе в театре «Буфф» СПб, создала уникальную постановку, которая соединяет музыкальные и драматические элементы. Это произведение привлечёт любителей музыкального театра и тех, кто ищет новый взгляд на классические темы любви и взросления.

Словно машина времени

Музыкальное обозрение «Это было так...» переносит зрителей в атмосферу семидесятых. Для одних это возможность вернуться в юность, для других — в далекое детство. Каждый зритель, без сомнения, найдёт в спектакле что-то близкое и личное.

Музыка и персонажи

Яркие исполнители театра «Буфф» исполнят культовые песни той эпохи, обладающие неповторимой мелодикой и очарованием. На сцене появляются знакомые герои семидесятых, каждый из которых несёт свою уникальную историю. Эти истории словно осколки, складываются в мозаику, отражающую жизнь того времени: пионеры в аккуратно повязанных красных галстуках, девушки в летящих платьях в горошек и ностальгическая нотка «Голубого огонька».

Режиссура от Марии Немировской

Режиссёр-постановщик Мария Немировская также известна зрителям театра по музыкальной комедии «Ландыш серебристый» на Основной сцене. Её работа над «Это было так» обещает быть не менее впечатляющей.

Спектакль рекомендован для зрителей старше 16 лет. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным и драматическим событием!