Спектакль Это было так давно...

Погружение в мир Фазиля Искандера

«Это было так давно…» — моноспектакль, который переносит зрителей в атмосферу забытых, но вечных воспоминаний, вдохновлённый творчеством одного из самых значимых писателей XX века — Фазиля Искандера. Режиссёр Елена Бедрак создала уникальную постановку, в которой она обратилась к своим детским впечатлениям о родной Абхазии и к поэзии Искандера, чтобы заново раскрыть этот патриархальный мир, сделать его живым и актуальным.

О чём спектакль?

В этом спектакле нет конкретных образов абхазских женщин или традиционных костюмов — режиссёр намеренно отошла от этнографического подхода, чтобы показать более универсальный, философский мир поэта. Татьяна Трунова, актриса и единственная исполнительница всех ролей, воплощает на сцене единый образ, который проникает в саму суть произведений Искандера. В спектакле звучат не только его произведения, но и философские размышления о жизни человека, его связи с природой и местом, которое он занимает в этом мире.

Основная идея и философия

Спектакль — это не просто ностальгия по ушедшему времени. Он исследует человеческое предназначение, судьбу, радости и боли жизни, которые, несмотря на их старение, остаются в сердце каждого человека. Через этот моноспектакль зрители смогут увидеть, как искренняя любовь к творчеству великого писателя живёт в сегодняшнем поколении и как оно продолжает вдохновлять.

Мировоззрение и импульс современности

Елена Бедрак использует новые импульсы и взгляд на мир, чтобы передать «пульсирующую» жизнь, которая пронизывает всё творчество Искандера. Зрители сталкиваются с воспоминаниями, которые остаются актуальными и значимыми для современного общества, отражая всё то, что, несмотря на время, остаётся неизменным.

Зачем стоит увидеть спектакль