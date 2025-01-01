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Это было так давно...
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Спектакль Это было так давно...

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Фазиля Искандера

«Это было так давно…» — моноспектакль, который переносит зрителей в атмосферу забытых, но вечных воспоминаний, вдохновлённый творчеством одного из самых значимых писателей XX века — Фазиля Искандера. Режиссёр Елена Бедрак создала уникальную постановку, в которой она обратилась к своим детским впечатлениям о родной Абхазии и к поэзии Искандера, чтобы заново раскрыть этот патриархальный мир, сделать его живым и актуальным.

О чём спектакль?

В этом спектакле нет конкретных образов абхазских женщин или традиционных костюмов — режиссёр намеренно отошла от этнографического подхода, чтобы показать более универсальный, философский мир поэта. Татьяна Трунова, актриса и единственная исполнительница всех ролей, воплощает на сцене единый образ, который проникает в саму суть произведений Искандера. В спектакле звучат не только его произведения, но и философские размышления о жизни человека, его связи с природой и местом, которое он занимает в этом мире.

Основная идея и философия

Спектакль — это не просто ностальгия по ушедшему времени. Он исследует человеческое предназначение, судьбу, радости и боли жизни, которые, несмотря на их старение, остаются в сердце каждого человека. Через этот моноспектакль зрители смогут увидеть, как искренняя любовь к творчеству великого писателя живёт в сегодняшнем поколении и как оно продолжает вдохновлять.

Мировоззрение и импульс современности

Елена Бедрак использует новые импульсы и взгляд на мир, чтобы передать «пульсирующую» жизнь, которая пронизывает всё творчество Искандера. Зрители сталкиваются с воспоминаниями, которые остаются актуальными и значимыми для современного общества, отражая всё то, что, несмотря на время, остаётся неизменным.

Зачем стоит увидеть спектакль

  • Погружение в мир Искандера: Спектакль возрождает забытое наследие, напоминая о важности творчества Фазиля Искандера.
  • Уникальная постановка: Моносценическая форма помогает зрителям сосредоточиться на глубине текста и переживаниях героя, не отвлекаясь на внешний антураж.
  • Татьяна Трунова: Актриса, исполняющая все роли, создает не только художественный образ, но и глубоко эмоциональную связь с произведением, помогая зрителям ощутить философию Искандера.
Режиссер
Елена Бедрак
В ролях
Татьяна Трунова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 ноября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

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