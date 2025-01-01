Меню
Это было недавно, это было давно
Билеты от 1500₽
Киноафиша Это было недавно, это было давно

Это было недавно, это было давно

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Проект «В кают-компании друзей»: «Это было недавно, это было давно»

Приглашаем зрителей на уникальный музыкальный проект «В кают-компании друзей», который обещает стать настоящим открытием для любителей театрального искусства. Спектакль «Это было недавно, это было давно» предлагает погрузиться в атмосферу дружбы и воспоминаний.

Участники проекта

На сцене выступят талантливые артисты Михаил Манзон и Татьяна Комова. Их голоса переплетутся в гармоничном дуэте, создавая незабываемую сценическую магию.

Автор проекта

Наталия Косминская, автор идеи и режиссер, уже успела зарекомендовать себя как мастер, способный создавать глубокие и трогательные спектакли. Ее умение раскрывать человеческие эмоции через музыку и театр сделает этот проект поистине уникальным.

Зачем стоит посетить?

Проект «В кают-компании друзей» не только порадует вашему слуху, но и откроет читателю новые грани театрального искусства. Это не просто спектакль, а путешествие по временем, которое будет интересно зрителям всех возрастов.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Убедитесь сами в том, что Theatre – это не только сценические выступления, но и настоящая жизнь, полная эмоций и воспоминаний.

Купить билет на концерт Это было недавно, это было давно

Октябрь
12 октября воскресенье
17:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1500 ₽

