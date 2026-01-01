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Этносфера
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Этносфера

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт музыкального коллектива «Этносфера» в Москве

Музыкальный коллектив «Этносфера» заслуженно славится своими уникальными аранжировками и оригинальным звучанием. Содружество профессионалов, исполняющих современную русскую музыку, уже успело украсить многие известные сцены мира и престижные залы Москвы.

Участники концерта

На сцену Мансарды выйдет мощный состав исполнителей. Во главе коллектива стоит Сергей Филатов — основатель и руководитель «Этносферы», композитор и клавишник, известный своей работой в проекте BioTrio и дуэте с Сергеем Клевенским. Филатов определяет свой стиль как «микс» и фьюжн, создавая необычные музыкальные комбинации, пропитанные духом народной музыки.

С ним выступит Сергей Клевенский, мастер академического кларнета и народных духовых. Его музыкальный арсенал разнообразен: от классической музыки до фолка и экспериментальной электроники. Клевенский стал важной фигурой на российской музыкальной сцене, а его имя уже давно стало синонимом качественного звучания.

Концерт дополнит дуэт вокалисток — выпускниц ансамбля «Веретёнце» Маши Владимирской и Устя Бутровой. Их голоса добавят ярких красок к общей палитре выступления. Также на сцене появится задорный гитарист Юрий Новгородский, который с весны 2023 года является частью «Этносферы». Его репертуар включает сотрудничество с такими звёздами, как Paulie Cerra и Kenny «Blues Boss» Wayne.

Ритмическое сопровождение

Барабанщик Дмитрий Власенко также добился значительных успехов и известно играл с такими артистами, как Алексей Кузнецов и Алена Свиридова. Его опыт и мастерство делают концерт ещё более насыщенным и интересным.

Завораживающие звуки

Не упустите шанс насладиться ярким концертом «Этносфера», где каждый участник порадует зрителей своим талантом и уникальным прочтением музыки. Это не просто выступление, а настоящая музыкальная экспрессия, которая заставит вас почувствовать всю красоту и богатство современной русской музыки.

Купить билет на концерт Этносфера

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