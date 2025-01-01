Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Этносфера
Билеты от 1000₽
Киноафиша Этносфера

Этносфера

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Неповторимый вечер с музыкальным коллективом «Этносфера»

Исконно русские музыкальные традиции и мировой уровень музыкантов смогут объединиться в одном невероятном концерте. Музыкальный коллектив «Этносфера» — это содружество профессионалов, исполняющих современную русскую музыку. Этот проект уже украсил многие всемирно известные сцены и престижные залы Москвы.

В сердце «Этносферы»

На сцену Мансарды выйдет уникально мощный состав:

  • Сергей Филатов: клавишник, композитор и основатель проекта, одна из ярчайших фигур авторского фольклора.
  • Сергей Клевенский: виртуоз академического кларнета и народных духовых. Один из ключевых музыкантов нашей сцены, революционизирующий звучание традиционных инструментов.
  • Юрий Новгородский: гитарист с мощным опытом, участвующий во множестве музыкальных проектов и фестивалей.
  • Дмитрий Власенко: барабанщик, работавший с известными исполнителями и лауреат российских фестивалей.
  • Иустина Бутрова и Маша Владимирская: выпускницы ансамбля «Веретёнце», чьи вокальные партии придадут концерту уникальность.

Стиль и уникальность

Как отмечает Сергей Филатов: «Это не просто фольклор, а скорее микс и фьюжн, проникновение культур». Такой подход позволяет музыкантам создавать новую, оригинальную музыку, наполненную духом народа.

Где и когда

Концерт пройдет в уютной атмосфере Мансарды. Это идеальное место, чтобы насладиться музыкальным разнообразием и погрузиться в неповторимую атмосферу, созданную талантливыми исполнителями.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Этносфера

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря среда
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Город 312
18+
Поп
Город 312
1 августа в 19:00 Petter
от 6500 ₽
Где драконы?
18+
Юмор
Где драконы?
14 декабря в 14:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
26 декабря в 19:30 Escobar
от 790 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше