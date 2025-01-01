Неповторимый вечер с музыкальным коллективом «Этносфера»

Исконно русские музыкальные традиции и мировой уровень музыкантов смогут объединиться в одном невероятном концерте. Музыкальный коллектив «Этносфера» — это содружество профессионалов, исполняющих современную русскую музыку. Этот проект уже украсил многие всемирно известные сцены и престижные залы Москвы.

В сердце «Этносферы»

На сцену Мансарды выйдет уникально мощный состав:

Сергей Филатов : клавишник, композитор и основатель проекта, одна из ярчайших фигур авторского фольклора.

: клавишник, композитор и основатель проекта, одна из ярчайших фигур авторского фольклора. Сергей Клевенский : виртуоз академического кларнета и народных духовых. Один из ключевых музыкантов нашей сцены, революционизирующий звучание традиционных инструментов.

: виртуоз академического кларнета и народных духовых. Один из ключевых музыкантов нашей сцены, революционизирующий звучание традиционных инструментов. Юрий Новгородский : гитарист с мощным опытом, участвующий во множестве музыкальных проектов и фестивалей.

: гитарист с мощным опытом, участвующий во множестве музыкальных проектов и фестивалей. Дмитрий Власенко : барабанщик, работавший с известными исполнителями и лауреат российских фестивалей.

: барабанщик, работавший с известными исполнителями и лауреат российских фестивалей. Иустина Бутрова и Маша Владимирская: выпускницы ансамбля «Веретёнце», чьи вокальные партии придадут концерту уникальность.

Стиль и уникальность

Как отмечает Сергей Филатов: «Это не просто фольклор, а скорее микс и фьюжн, проникновение культур». Такой подход позволяет музыкантам создавать новую, оригинальную музыку, наполненную духом народа.

Где и когда

Концерт пройдет в уютной атмосфере Мансарды. Это идеальное место, чтобы насладиться музыкальным разнообразием и погрузиться в неповторимую атмосферу, созданную талантливыми исполнителями.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!