Исконно русские музыкальные традиции и мировой уровень музыкантов смогут объединиться в одном невероятном концерте. Музыкальный коллектив «Этносфера» — это содружество профессионалов, исполняющих современную русскую музыку. Этот проект уже украсил многие всемирно известные сцены и престижные залы Москвы.
На сцену Мансарды выйдет уникально мощный состав:
Как отмечает Сергей Филатов: «Это не просто фольклор, а скорее микс и фьюжн, проникновение культур». Такой подход позволяет музыкантам создавать новую, оригинальную музыку, наполненную духом народа.
Концерт пройдет в уютной атмосфере Мансарды. Это идеальное место, чтобы насладиться музыкальным разнообразием и погрузиться в неповторимую атмосферу, созданную талантливыми исполнителями.
