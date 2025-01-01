Приглашаем вас на незабываемую танцевальную вечеринку «ЭТНОКУЛЬТ», которая наполнит зал энергией и живыми ритмами. Эта уникальная концепция танцевального нон-стопа стартует с первой минуты и будет продолжаться до самого конца вечера. В перерывах между выступлениями артистов на сцене звучат тематические этно-сеты от DJ Loona.
Лайн-ап вечеринки обещает быть впечатляющим:
Эта вечеринка станет настоящим праздником для любителей этно и фолк-музыки. Вы сможете не только насладиться исполнением талантливых артистов, но и поучаствовать в танцах под живое звучание хитов. Не пропустите шанс впитать атмосферу, полную ритма и душевной теплоты!
Приходите и становитесь частью музыкального путешествия, где каждое движение будет говорить о культуре и традициях нашего народа.