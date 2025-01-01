Этно-культура в ритме танца. Концерт в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на незабываемую танцевальную вечеринку «ЭТНОКУЛЬТ», которая наполнит зал энергией и живыми ритмами. Эта уникальная концепция танцевального нон-стопа стартует с первой минуты и будет продолжаться до самого конца вечера. В перерывах между выступлениями артистов на сцене звучат тематические этно-сеты от DJ Loona.

Выдающиеся исполнители

Лайн-ап вечеринки обещает быть впечатляющим:

СКАЗKI – наследники знаменитого коллектива «Иван Купала», которые продолжат традиции русской народной музыки с современным звучанием.

– наследники знаменитого коллектива «Иван Купала», которые продолжат традиции русской народной музыки с современным звучанием. OYME – любимцы Мордовии, известные своими необычными коллаборациями, включая работу с такими артистами, как ST и Deep Forest.

– любимцы Мордовии, известные своими необычными коллаборациями, включая работу с такими артистами, как ST и Deep Forest. Лиза Лекомцева – восходящая звезда, прославившаяся своим талантом и гордость Удмуртии.

Не упустите возможность

Эта вечеринка станет настоящим праздником для любителей этно и фолк-музыки. Вы сможете не только насладиться исполнением талантливых артистов, но и поучаствовать в танцах под живое звучание хитов. Не пропустите шанс впитать атмосферу, полную ритма и душевной теплоты!

Приходите и становитесь частью музыкального путешествия, где каждое движение будет говорить о культуре и традициях нашего народа.