Этно-оркестр Виталия Владимирова «Alpha & Co». Музыкальная экзотика планеты
Этно-оркестр Виталия Владимирова «Alpha & Co». Музыкальная экзотика планеты

Этно-оркестр Виталия Владимирова «Alpha & Co». Музыкальная экзотика планеты

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальная экзотика в исполнении Alpha & Co

Этно-оркестр Виталия Владимирова «Alpha & Co» приглашает вас на незабываемый концерт, который объединит в себе звучание традиционных инструментов различных культур и современные электронные ритмы. Событие обещает стать настоящим праздником музыкального разнообразия и креативности.

Уникальное звучание

В программе концерта прозвучат композиции, вдохновленные музыкой народов мира. Виталий Владимиров, известный музыкант и композитор, создал проект «Alpha & Co» для тех, кто ценит оригинальные и необычные музыкальные эксперименты. Его уникальное звучание в жанре этно-электроники уже завоевало популярность среди слушателей.

Для широкой аудитории

Концерт будет интересен не только ценителям этнической и классической музыки, но и всем, кто открыто относится к новым музыкальным вехам. Присоединяйтесь к этому музыкальному эксперименту и насладитесь волшебством звуков, которое перенесет вас в разные уголки планеты.

Купить билет на концерт Этно-оркестр Виталия Владимирова «Alpha & Co». Музыкальная экзотика планеты

Март
5 марта четверг
20:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22

