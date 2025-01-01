Этно-концерт RusTradEns: Погружение в архаичный фольклор

Приглашаем вас на уникальное событие — этно-концерт RusTradEns, который пройдет в ближайшие выходные. Этот концерт предлагает зрителям неповторимую возможность окунуться в мир архаичного инструментального и вокального фольклора.

Что вас ждет на концерте?

Концерт RusTradEns — это не просто выступление, а целое путешествие в глубины народной музыки. Вы услышите редкие инструменты, такие как гусли, балалайка и бубен, а также сможете насладиться традиционными вокальными произведениями, которые передаются из поколения в поколение.

Интересные факты о RusTradEns

Коллектив был основан в 2015 году и с тех пор активно исследует и восстанавливает забытые музыкальные традиции.

Участники группы используют исключительно традиционные инструменты, что позволяет создать аутентичное звучание.

Концерты RusTradEns часто проходят в необычных локациях, таких как старинные усадьбы и исторические здания, что добавляет волшебства в атмосферу.

Как купить билеты?

Билеты можно приобрести на сайте культурного центра или в кассах. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как интерес к концерту весьма высок.

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия и погрузиться в богатство русской музыкальной традиции!