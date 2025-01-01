Приглашаем вас на уникальное событие — этно-концерт RusTradEns, который пройдет в ближайшие выходные. Этот концерт предлагает зрителям неповторимую возможность окунуться в мир архаичного инструментального и вокального фольклора.
Концерт RusTradEns — это не просто выступление, а целое путешествие в глубины народной музыки. Вы услышите редкие инструменты, такие как гусли, балалайка и бубен, а также сможете насладиться традиционными вокальными произведениями, которые передаются из поколения в поколение.
Билеты можно приобрести на сайте культурного центра или в кассах. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как интерес к концерту весьма высок.
Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия и погрузиться в богатство русской музыкальной традиции!