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Этно-фолк фантазия
Киноафиша Этно-фолк фантазия

Этно-фолк фантазия

16+
Возраст 16+

О концерте

Звучание народной музыки Карелии

Оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии готов подарить зрителям незабываемые эмоции. Под руководством народного артиста Карелии и заслуженного деятеля искусств России Геннадия Миронова, музыканты создадут уникальную атмосферу, в которой переплетутся народные мелодии и современное исполнение.

Дирижёр Михаил Тоцкий, заслуженный артист Российской Федерации и лауреат международных конкурсов, внесёт свой вклад в создание завораживающего звучания. Каждое выступление оркестра становится настоящим праздником, способным подарить радость и гармонию каждому слушателю.

Не упустите возможность окунуться в мир русской народной музыки и ощутить её неповторимую природу!

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В других городах
Ноябрь
2 ноября понедельник
14:30
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 600 ₽

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