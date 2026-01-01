Этно-фолк фантазия

Звучание народной музыки Карелии

Оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии готов подарить зрителям незабываемые эмоции. Под руководством народного артиста Карелии и заслуженного деятеля искусств России Геннадия Миронова, музыканты создадут уникальную атмосферу, в которой переплетутся народные мелодии и современное исполнение.

Дирижёр Михаил Тоцкий, заслуженный артист Российской Федерации и лауреат международных конкурсов, внесёт свой вклад в создание завораживающего звучания. Каждое выступление оркестра становится настоящим праздником, способным подарить радость и гармонию каждому слушателю.

Не упустите возможность окунуться в мир русской народной музыки и ощутить её неповторимую природу!