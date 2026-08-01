Этно-джаз Неаполя. Luca Rustici Trio

Этно джаз Неаполя: koncert Luca Rustici Trio

Под открытым небом амфитеатра парка Галицкого выступит Luca Rustici Trio с захватывающей программой «Этно джаз Неаполя». Этот коллектив, возглавляемый одним из самых самобытных музыкантов современной итальянской сцены, Лука Рустичи, обещает незабываемый вечер, наполненный страстью и ритмом южной Италии.

Об исполнителе

Лука Рустичи, родившийся в Неаполе в 1964 году, вырос в семье художников и музыкантов. Его отец — живописец, а братья Данило и Коррадо — известные музыканты и продюсеры. Музыка для Луки стала не просто профессией, а наследием, которому он придал международный масштаб. За более чем сорок лет карьеры он продал свыше 10 миллионов дисков и сотрудничал с культовыми артистами, такими как Андреа Бочелли, Мина Челентано и Джанни Моранди.

Программа концерта

Программа «Этно джаз Неаполя» — это смелый синтез мелодий южной Италии, средиземноморского колорита и импровизационной свободы джаза. В составе трио выступают:

Luca Rustici — гитара

Gae Diodato — бас

Carlo Caligiuri — ударные

Лука Рустичи говорит: «Музыка Неаполя — это огонь, который горит в каждом, кто родился под этим небом. Когда я беру гитару, я рассказываю историю: о море, солнце, страсти, о людях, которые умеют любить и страдать всем сердцем. » Этно джаз Неаполя — это значит говорить о моей родине языком, понятным без перевода. Джаз даёт мне свободу, неаполитанские мелодии — моя душа.»

Творчество и достижения

Как сольный артист, Лука Рустичи известен своими треками «A Zingara», «I Don’t Feel Like You», «Mane ‘e rose» (вместе с группой Foja), а также кавером «Red Rain» Питера Гэбриэла и инструментальным мини-альбомом Universe (2022). С 2023 года он преподаёт звукорежиссуру в консерватории Реджо-Калабрии, продолжая активно выступать и записывать новые альбомы.