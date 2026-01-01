Экспозиция о культуре и природе Сибири

Выставка «Этническая панорама Сибири» предлагает уникальную возможность познакомиться с многогранной культурой народов Сибири. Два выставочных зала предоставляют информацию о жилищах, традиционном хозяйстве, национальных костюмах, а также обрядовых практиках и духовной культуре. Здесь можно увидеть предметы быта как многочисленных народов, таких как казахи, русские, украинцы и белорусы, так и меньшинств, включая армян, молдаван, цыган и евреев.

Прикосновение к истории

Экспозиция «Самой природой так заведено» включает два раздела, посвященных как древним, так и современным аспектам природы Омской области. В первом разделе представлена тема развития Солнечной системы и зарождения жизни на Земле. Особое внимание уделяется образцам метеоритов, переданным омским астрономом Владимиром Николаевичем Крупко. Также здесь вы сможете увидеть палеонтологическую коллекцию, которая знакомит с обитателями древнего Омского Прииртышья, включая окаменевшие трилобиты, брахиоподы и аммониты.

Современная природа Омской области

Второй раздел выставки знакомит с природными зонами современного региона. Посетители смогут увидеть водных и околоводных животных, обитающих в реках и озерах, а также птиц и животных, населяющих леса и степи. Важной частью экспозиции являются виды, занесенные в Красную книгу Омской области, а также насекомые различных отрядов.

Экологическая сторона вопроса

Экспозиция также поднимает важные экологические проблемы региона. Здесь обсуждаются вопросы рационального природопользования и бережного отношения к ресурсам. Интерактивные комплексы и предметные ряды помогают зрителям понять сложные экологические процессы и важность сохранения природы.