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Эти свободные бабочки!
Киноафиша Эти свободные бабочки!

Спектакль Эти свободные бабочки!

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль "Эти свободные бабочки": Искусство понимания

Приглашаем вас на удивительный спектакль "Эти свободные бабочки", который погружает зрителей в мир непростых человеческих отношений. В центре сюжета — юноша из приличной семьи и его соседка, которая, по мнению окружающих, является "плохой девчонкой".

Персонажи

Главный герой — это молодой человек, стремящийся вырваться из-под опеки своей матери. Его жизнь — это постоянное размышление о смысле существования. Соседка — напротив, представляет собой беззаботную искательницу приключений, которой уже удалось "выскочить замуж" и сбежать от мужа всего через неделю.

Тема спектакля

Как же двум таким разным людям понять друг друга? Спектакль ставит перед зрителем важные вопросы о взаимопонимании и возможности построения отношений между представителями разных социальных слоев и жизненных ситуаций.

Интересные факты

Спектакль "Эти свободные бабочки" был написан в 1960-х годах и с тех пор не теряет своей актуальности. Он исследует темы свободы, личного выбора и социальной предвзятости. Зрители смогут насладиться не только яркими персонажами, но и живыми диалогами, которые заставят задуматься о своей жизни и взаимоотношениях с окружающими.

Приходите, чтобы насладиться атмосферой театра и узнать, возможно ли понимание между такими разными людьми!

Режиссер
Игорь Решетов
В ролях
Андрей Лакаташ
Елена Лакаташ
Ольга Ермакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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