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Эти свободные бабочки
Киноафиша Эти свободные бабочки

Спектакль Эти свободные бабочки

16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Бродвейская комедия на сцене театра на Васильевском

Приглашаем вас на большую сцену театра, где оживает знаменитая бродвейская комедия «Эти свободные бабочки». Эта пьеса полна ярких реприз и задорных диалогов, которые затрагивают темы, актуальные для молодежи: любовь, независимость, отношения с родителями и смелость принимать решения.

Сюжет

Главный герой, молодой парень Дональд, слепой музыкант и автор песен. Несмотря на финансовую обеспеченность семьи, он стремится к самостоятельности и уезжает от матери, чтобы жить самостоятельно. В его новой квартире соседкой становится Джил — эксцентричная девушка, избегающая серьезных отношений.

Темы и идеи

История рассказывает о том, как взаимная любовь меняет людей. Джил перестает бояться сильных чувств, а Дональд обретает уверенность в себе. Эта комедия, хоть и без волшебства, полна надежды, наивности и веры в счастье.

Важная информация

Обратите внимание, что спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации курения.

Не упустите шанс насладиться этой трогательной и вдохновляющей историей на сцене!

Режиссер
Леонид Алимов
В ролях
Александр Удальцов
Светлана Щедрина
Елена Рахленко
Давид Бродский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Эти свободные бабочки Эти свободные бабочки Эти свободные бабочки Эти свободные бабочки

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