Спектакль Эти свободные бабочки

Бродвейская комедия на сцене театра на Васильевском

Приглашаем вас на большую сцену театра, где оживает знаменитая бродвейская комедия «Эти свободные бабочки». Эта пьеса полна ярких реприз и задорных диалогов, которые затрагивают темы, актуальные для молодежи: любовь, независимость, отношения с родителями и смелость принимать решения.

Сюжет

Главный герой, молодой парень Дональд, слепой музыкант и автор песен. Несмотря на финансовую обеспеченность семьи, он стремится к самостоятельности и уезжает от матери, чтобы жить самостоятельно. В его новой квартире соседкой становится Джил — эксцентричная девушка, избегающая серьезных отношений.

Темы и идеи

История рассказывает о том, как взаимная любовь меняет людей. Джил перестает бояться сильных чувств, а Дональд обретает уверенность в себе. Эта комедия, хоть и без волшебства, полна надежды, наивности и веры в счастье.

Важная информация

Обратите внимание, что спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации курения.

Не упустите шанс насладиться этой трогательной и вдохновляющей историей на сцене!