Комедия «Эти свободные бабочки» в Московском художественном театре комедии

Как часто мы бываем слепы в своем гневе или любви, и не замечаем того, что происходит вокруг нас. Эта комедия напоминает, что любовь хрупка, как бабочка. В центре сюжета — юноша, стремящийся освободиться от излишней опеки матери, и его соседка по съемной квартире — «плохая девчонка», взбалмошная искательница приключений.

Сложные отношения

Могут ли понять друг друга столь разные люди? К чему приведет их случайная встреча? История, полная трогательных моментов, одновременно смешна и грустна. Зритель станет свидетелем того, как два разных мира сталкиваются и пытаются найти общий язык.

Знаменитая бродвейская история

«Эти свободные бабочки» — это не просто комедия, а знаменитая бродвейская постановка, которая задает зрителю новые вопросы о любви и понимании. Режиссёр-постановщик Алексей Шумилин и художественный руководитель Народный артист России Валерий Афанасьев делают все возможное, чтобы донести до зрителей главные идеи этой истории.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и одновременно веселую комедию на сцене Московского художественного театра комедии. Приходите и погружайтесь в мир, где любовь и понимание рождаются в самых неожиданных местах!