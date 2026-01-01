Спектакль о самопознании

Пластический спектакль «Эти люди» рассказывает историю молодой и независимой девушки, которая не боится бросить вызов устоявшимся стереотипам. Ей предстоит встретиться с обидами и травмами, нанесенными родителями, что станет важным шагом на пути к самопознанию.

Темы и идеи

Наши страхи и воспоминания подобны «вечному шкафу», от которого невозможно просто избавиться. Рано или поздно нам придется вытереть с него пыль и навести порядок. Иначе достичь внутреннего счастья и покоя будет крайне трудно. Спектакль поднимает важные вопросы о том, как справиться с прошлым и найти гармонию в настоящем.

Формат

Продолжительность спектакля составляет 1 час 10 минут, что позволяет зрителям полностью погрузиться в историю и переживания главной героини.

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную постановку, которая заставит задуматься о личных переживаниях и поиске внутреннего мира.