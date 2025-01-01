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Эти и К.С.
Билеты от 900₽
Киноафиша Эти и К.С.

Спектакль Эти и К.С.

Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Спектакль, вдохновленный трудом К.С. Станиславского «Этика»

Приглашаем зрителей на уникальный спектакль, вдохновленный классическим трудом К.С. Станиславского «Этика». Это постановка, в которой каждый зритель станет свидетелем рождения актерской этики, исследующей границы дозволенного на сцене и в жизни.

Поэтические голоса XX века

На сцене звучат произведения великих поэтов: Даниила Хармса, Саши Черного и Иосифа Бродского. Их творчество исследует вечные вопросы о правде, красоте и месте человека в мире. Эти голоса, острые и современные, создают уникальную атмосферу, в которой зритель сможет задуматься о важнейших аспектах человеческого существования.

Сценография и атмосфера

Сценография спектакля минималистична, но выразительна. Игра света создает особую эмоциональную атмосферу, позволяя почувствовать многогранность и изысканность великой поэзии. Каждый элемент декорации и освещения продуман до мелочей, чтобы максимально передать настроения и идеи авторов.

Артисты и их интерпретации

Артисты Серафима Низовская и Денис Бургазлиев сплетают воедино мысли Станиславского о нравственности и долге с бунтарским духом поэтов XX века. Их игра придает особую глубину вечеру, позволяя зрителям глубже понять философскую грусть Иосифа Бродского и абсурдные миниатюры Даниила Хармса.

Памятные даты

Спектакль приурочен к памятным датам этих выдающихся авторов и станет своеобразным посвящением их творческому наследию. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 900 ₽

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