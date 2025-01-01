Меню
Эти глаза напротив
Киноафиша Эти глаза напротив

Эти глаза напротив

12+
Возраст 12+

О концерте

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где прозвучат песни из репертуара легендарного певца Валерия Ободзинского. Этот артист, как и Элвис Пресли, завоевал популярность у миллионов зрителей и оставил неизгладимый след в истории музыки.

Ободзинский не просто был кумиром своего времени; его голос и харизма сделали многие песни настоящими хитами. В числе таких шедевров: «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Золото Маккены», «Что-то случилось», «Вечная весна». Эти произведения до сих пор звучат в сердцах людей и вызывают ностальгию по прошлым временам.

Исполнение лучших хитов

На сцене вас ожидает выступление блистательных солистов Новосибирской филармонии, среди которых:

  • Анастасия Клименко, сопрано
  • Кристина Закирова, меццо-сопрано
  • Сергей Скурыхин, тенор
  • Александр Видеман, баритон
  • Владимир Коварский, бас

Под управлением дирижера Виктора Иванова Эстрадный оркестр передаст неповторимую энергетику и атмосферу, так любимую многими.

Ведущая вечера

В роли лектора-искусствоведа выступит Гульмира Купреева, которая не только подводит итоги вечера, но и погружает зрителей в мир музыкальных открытий и историй, связанных с песнями Ободзинского.

Зарядитесь невероятной энергетикой популярной эстрадной музыки и присоединяйтесь к нам на этом музыкальном празднике!

Купить билет на концерт Эти глаза напротив

Январь
30 января пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

