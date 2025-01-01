Эти глаза напротив

Приглашаем вас на незабываемый вечер музыки, который подарит Оркестр русских народных инструментов им. Салина под руководством заслуженного работника культуры РФ Галины Токаревой. Этот коллектив стал обладателем Гран-при и лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а также имеет множество наград, включая премию города Перми в сфере культуры и искусства имени Николая Серебренникова.
Особенностью вечера станет выступление лауреата международных конкурсов Евгения Южина, который порадует зрителей своим тенором. Не упустите возможность насладиться совместным творчеством профессионалов своего дела!
Концерт разделен на два отделения:
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Ожидайте музыкального путешествия, наполненного эмоциями и красотой русской музыкальной традиции!