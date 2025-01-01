Концерт Оркестра русских народных инструментов в Пермской филармонии

Приглашаем вас на незабываемый вечер музыки, который подарит Оркестр русских народных инструментов им. Салина под руководством заслуженного работника культуры РФ Галины Токаревой. Этот коллектив стал обладателем Гран-при и лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а также имеет множество наград, включая премию города Перми в сфере культуры и искусства имени Николая Серебренникова.

Особенностью вечера станет выступление лауреата международных конкурсов Евгения Южина, который порадует зрителей своим тенором. Не упустите возможность насладиться совместным творчеством профессионалов своего дела!

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения:

Первое отделение: Эти глаза напротив Неотправленное письмо Заблудились, видно, соловьи Запоздалая любовь Вечная весна Первое апреля Небо моё Мираж Я открываю двери

Второе отделение: Колдовство Лишь вчера Любимая, спи Золото Маккены Карнавал Олеандр Белые крылья Что-то случилось Восточная песня



Обратите внимание, что программа может быть изменена. Ожидайте музыкального путешествия, наполненного эмоциями и красотой русской музыкальной традиции!