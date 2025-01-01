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Киноафиша Ethnoscope 2025: Quintessence

Ethnoscope 2025: Quintessence

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О концерте/спектакле

Фестиваль Ethnoscope 2025 в Санкт-Петербурге

Ethnoscope — это ежегодный трансформационный фестиваль музыки, искусства и саморазвития. Каждое лето мы собираемся в живописной природной локации в Ленинградской области, чтобы на три дня отключиться от внешнего мира и полностью погрузиться в невероятный мир самопознания, творчества и импровизации.

Ethnoscope 2025 пройдет с 25 по 27 июля в глэмпинг-парке SkyWoodHills. В этом году мы встретимся на берегу удивительного Капитоновского озера, расположенного в нетронутой карельской природе, где царит дух свободы и гармонии.

Комфорт и Эстетика

Комфорт и эстетика — неотъемлемая часть Ethnoscope, проявляющаяся в обустройстве проживания и фестивальной кухне. У нас будут:

  • Большие чиллаут-зоны
  • Палаточный лагерь и комфортабельные дома
  • Сферы и шатры в глэмпинге

Программа Фестиваля Ethnoscope

На Ethnoscope 2025 вас ждёт более 100 артистов, этно-концерты, экстатик, chill out, театр и перформансы, практики, инсталляции, прогулки на лодках, эко-тропы и иммерсивные маршруты. Это уникальная возможность через музыку достичь состояния присутствия «здесь и сейчас».

Digital-Detox и Семейная Атмосфера

Ethnoscope также предлагает настоящий digital-detox — на территории глэмпинга почти не ловит сотовая связь, что позволит вам полностью сосредоточиться на внутренней трансформации. Мы создаем пространство для искателей, чтобы они могли найти ключ к главному искусству — жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Кроме того, Ethnoscope — это фестиваль для всей семьи. На территории будет оборудована детская зона с играми, шоу, мастер-классами и сенсорным садом. Мы всегда рады видеть ваших домашних животных. На природе все будут чувствовать себя в безопасности и гармонии.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события! Ждем вас на Ethnoscope 2025!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Загородный клуб «Лесная сказка» Санкт-Петербург, Гатчинский р-н, дер. Корписалово
12:00 от 3000 ₽

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