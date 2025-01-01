Концерт Этери Бериашвили в Клубе Алексея Козлова

С Главной сцены Клуба Алексея Козлова прозвучат песни разных периодов творчества Этери Бериашвили, а также авторские композиции, написанные для неё её друзьями. Этот вечер обещает быть полным сюрпризов и радости, с музыкой, которая принесёт максимум удовольствия и хорошего настроения, зарядит доброй энергией, неизменной в концертах Этери.

Об Этери Бериашвили

Этери Бериашвили – это не просто певица, но и педагог, автор песен, а также актриса мюзикла «Мамма Mia!». Она также известна по участию в телепроекте «Голос» на Первом канале и как эксперт музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на ТК «Россия 1». В её творческом багаже – участие в проекте LAB Антона Беляева с хором Московского Государственного института культуры.

Творческая карьера

Этери также известна по работе в мюзиклах, таких как «Курочки» (совместно с Мариам Мерабовой и Катериной Балыкбаевой) и «MaisterBeri Sisters» (вместе с Лианой Майстер и оркестром «Папоротник»). Она сотрудничала с Александром Лосевым в проекте BeriashviliLosev Group и снова участвовала в LAB под руководством Антона Беляева.

Завораживающий голос и команда профессионалов

Голос Этери Бериашвили называют чарующим, магнетическим и бархатным, сравнивая с выдержанным грузинским вином и крепким черным кофе. Её коллектив состоит из профессионалов экстра-класса, каждая из которых – самостоятельная творческая личность, успешно выступающая на лучших концертных площадках России.

Состав исполнителей

На Главную сцену Клуба выйдут:

Этери Бериашвили (вокал)

Анастасия Калинина (бас-гитара)

Егор Коваленко (гитара)

Ксения Жиронкина (клавишные)

Дмитрий Власенко (ударные)

Валерия Петрова (бэк-вокал)

Егор Пятицын (бэк-вокал)

Александра Бычкова (бэк-вокал)

Звукорежиссёр концерта – Иван Юрков.