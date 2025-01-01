Меню
Этери Бериашвили & Band
Этери Бериашвили & Band

Этери Бериашвили & Band

6+
6+

О концерте/спектакле

Этери Бериашвили & Band: Концерт в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт Этери Бериашвили и её музыкального коллектива, который пройдет в одном из самых известных джаз-клубов России — джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этери Бериашвили — одна из самых популярных грузинских певиц на российской джазовой сцене, знаменитая своим глубоким и завораживающим голосом.

О концерте

В рамках концертной программы зрители смогут насладиться не только мелодиями, которые полны грузинских танцевальных ритмов, но и знаменитым джазовым звучанием, которое прекрасно сочетается с традиционными грузинскими песнями. Это отличный шанс узнать больше о культурных традициях Грузии через призму музыки.

Почему стоит посетить?

Концерт Этери Бериашвили — это не просто музыкальное событие, это возможность погрузиться в атмосферу настоящего джаза. Вы услышите как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, написанные специально для этого ансамбля. Джаз-клуб Игоря Бутмана известен своей уникальной акустикой и уютной атмосферой, что сделает ваше посещение незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера! Билеты на концерт уже в продаже.

Купить билет на концерт

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

