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Этери Бериашвили & Band
Киноафиша Этери Бериашвили & Band

Этери Бериашвили & Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Этери Бериашвили & Band: Концертная программа в Петербурге

9 ноября в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится концерт одной из самых популярных грузинских певиц на российской джазовой сцене — Этери Бериашвили. Это уникальная возможность окунуться в мир грузинской музыки, наполненной глубокими эмоциями и яркими мелодиями.

Знакомство с Этери Бериашвили

Этери Бериашвили — талантливая певица, чье творчество сочетает в себе элементы джаза, фолка и традиционной грузинской музыки. В ее репертуаре можно услышать как оригинальные композиции, так и известные грузинские народные песни, интерпретированные в современном ключе.

Что ожидать от концерта

Концертная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Этери исполнит как свои хиты, так и новинки, которые уже успели полюбиться публике. В сопровождении талантливых музыкантов, она создаст атмосферу, полную гармонии и музыкального волшебства.

Интересные факты

  • Этери Бериашвили активно сотрудничает с различными музыкантами и композиторами, что делает ее концерты всегда непредсказуемыми и свежими.
  • Певица получила несколько престижных наград на джазовых фестивалях, что подтверждает ее высокий уровень мастерства.

Не пропустите!

Если вы хотите насладиться живой музыкой в исполнении выдающейся артистки, приходите на концерт Этери Бериашвили & Band. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и грузинской культуры. Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

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