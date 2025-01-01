9 ноября в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится концерт одной из самых популярных грузинских певиц на российской джазовой сцене — Этери Бериашвили. Это уникальная возможность окунуться в мир грузинской музыки, наполненной глубокими эмоциями и яркими мелодиями.
Этери Бериашвили — талантливая певица, чье творчество сочетает в себе элементы джаза, фолка и традиционной грузинской музыки. В ее репертуаре можно услышать как оригинальные композиции, так и известные грузинские народные песни, интерпретированные в современном ключе.
Концертная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Этери исполнит как свои хиты, так и новинки, которые уже успели полюбиться публике. В сопровождении талантливых музыкантов, она создаст атмосферу, полную гармонии и музыкального волшебства.
Если вы хотите насладиться живой музыкой в исполнении выдающейся артистки, приходите на концерт Этери Бериашвили & Band. Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и грузинской культуры. Билеты уже в продаже, не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!