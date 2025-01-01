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Этери Бериашвили & Band
Билеты от 2500₽
Киноафиша Этери Бериашвили & Band

Этери Бериашвили & Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Этери Бериашвили & Band: Концертная программа в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на незабываемый концерт выдающейся грузинской и российской певицы Этери Бериашвили. Эта талантливая артистка, известная своей яркой харизмой и мощным голосом, станет центром музыкального вечера, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

О концерте

На концерте Этери Бериашвили & Band вы сможете услышать как популярные хиты, так и новые композиции, которые уже завоевали сердца поклонников. Артистка сочетает в своем творчестве элементы традиционной грузинской музыки с современными жанрами, создавая уникальный музыкальный стиль.

Интересные факты

  • Этери Бериашвили стала известной благодаря участию в популярных телевизионных шоу, где продемонстрировала свои вокальные способности.
  • Артистка активно сотрудничает с известными композиторами и музыкальными продюсерами, создавая уникальные аранжировки своих песен.
  • На концерте будет представлена не только музыка, но и визуальное сопровождение, которое сделает выступление еще более ярким и запоминающимся.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть выступление Этери Бериашвили & Band вживую. Этот концерт обещает стать ярким событием в культурной жизни города. Приобретайте билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом удивительном вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

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