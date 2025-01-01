Этери Бериашвили & Band: Концертная программа в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на незабываемый концерт выдающейся грузинской и российской певицы Этери Бериашвили. Эта талантливая артистка, известная своей яркой харизмой и мощным голосом, станет центром музыкального вечера, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

О концерте

На концерте Этери Бериашвили & Band вы сможете услышать как популярные хиты, так и новые композиции, которые уже завоевали сердца поклонников. Артистка сочетает в своем творчестве элементы традиционной грузинской музыки с современными жанрами, создавая уникальный музыкальный стиль.

Интересные факты

Этери Бериашвили стала известной благодаря участию в популярных телевизионных шоу, где продемонстрировала свои вокальные способности.

Артистка активно сотрудничает с известными композиторами и музыкальными продюсерами, создавая уникальные аранжировки своих песен.

На концерте будет представлена не только музыка, но и визуальное сопровождение, которое сделает выступление еще более ярким и запоминающимся.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть выступление Этери Бериашвили & Band вживую. Этот концерт обещает стать ярким событием в культурной жизни города. Приобретайте билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом удивительном вечере!