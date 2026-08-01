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Эта дурацкая любовь
Киноафиша Эта дурацкая любовь

Спектакль Эта дурацкая любовь

Постановка
The Театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Эта дурацкая любовь» в The Teatr

В частном профессиональном театре «The Teatr» представят спектакль «Эта дурацкая любовь». В этой увлекательной постановке зрители столкнутся с полярными эмоциями: от счастья, страсти и нежности до боли, разлуки и предательства.

Спектакль заставляет задуматься о важном вопросе: стоит ли продолжать верить в любовь, несмотря на горькие разочарования? Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает глубокие и философские истории.

Любовь — это не только радость и наслаждение, но и горечь утрат. Зрители смогут ощутить весь спектр эмоций, которые они испытывают в отношениях: от лёгкости и свободы до одиночества и тяжёлых раздумий.

Приходите и узнайте, стоит ли дать любви еще один шанс или лучше обратиться к жизни, свободной от её сложностей.

Эта драма привлечёт внимание всех, кто ищет ответы на вечные вопросы о чувствах и самоощущении в современном мире.

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
от 1900 ₽

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