***еть
Музыка, полная эмоций: «Еть» возвращается на сцену

Приготовьтесь к завораживающему музыкальному путешествию! 25 ноября в нашем театре пройдет концерт группы «Еть» — настоящих маэстро Арт-Инди-Натив-Панк. За этим креативным коллективом стоят два верных друга, Максим и Федя, которые с 2020 года с блеском совмещают различные музыкальные стили.

История создания

Группа «Еть» была основана с миссией создать живую и дерзкую музыку. Их творчество — это уникальная смесь панковского духа, мелодичности инди и эмоциональных откровений, которые с первых аккордов заставляют зрителей сопереживать.

Что вас ждет на концерте?

На этом концерте вы сможете насладиться свежими композициями группы, в которых нет ни одного клише. Каждая песня — это настоящий потоп эмоций и энергия, которую трудно описать словами. Атмосфера на сцене будет поистине уникальной, а зрители обязательно станут частью этого волшебства.

Не упустите возможность!

Группа «Еть» — это не просто музыка, это философия, которая приносит радость и эмоции всем, кто готов открыться новому. Приходите 25 ноября, и вы станете свидетелем незабываемого шоу, полное звуковых экспериментов и эмоциональной глубины.

27 августа
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 500 ₽

