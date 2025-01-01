Et si tu n’existais pas…Трибьют Джо Дассену

Концерт-трибьют Джо Дассену в Jam club

В кругу любителей французской музыки скоро состоится незабываемый вечер, посвященный великому певцу Джо Дассену. Его неподражаемый голос и мелодии, способные объединять сердца, станут основой программы, в которую войдут такие знаменитые композиции, как «Et si tu n’existais pas», «L’été indien», «Salut», «À toi» и «Les Champs-Élysées».

Музыкальное настроение 70-х

Группа Елисейские поля создаст атмосферу Парижа 70-х, в которой ностальгия, любовь и шарм сливаются в каждом куплете. Это будет настоящий вечер воспоминаний и эмоций для тех, кто ценит французскую эстраду.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим подарком для поклонников Джо Дассена, а также для всех, кто любит атмосферные вечера с французским шансон. Подготовьтесь к волнующим моментам и незабываемым мелодиям, которые неизменно вызывают чувства и воспоминания.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и окунуться в атмосферу давно ушедшей эпохи!