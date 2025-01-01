Et si tu n’existais pas…Трибьют Джо Дассена

Музыкальное путешествие с Джо Дассен

«Джо Дассен — это голос, который соединял сердца. Он пел на французском, думал по-американски и чувствовал, как весь мир сразу». Эта фраза прекрасно отражает суть предстоящего концерта «Et si tu n'existais pas…», который станет не просто музыкальным событием, а настоящим путешествием в атмосферу Парижа 70-х.

Ностальгия и шарм

На концерте прозвучат самые известные песни Джо Дассена: «Et si tu n'existais pas», «L'été indien», «Salut, À toi», «Les Champs-Élysées» и многие другие. Каждая из этих композиций — это история любви, ностальгии и шарма, которые были характерны для того времени.

Группа «Елисейские поля»

Представит концерт группа «Елисейские поля» — культовый франкоязычный коллектив из Москвы. За три года своего существования они стали настоящими послами французской музыкальной культуры, завоевав сердца зрителей своим искренним исполнением и уважением к музыкальному наследию Джо Дассена.

Не пропустите!

Этот вечер обещает быть незабываемым. Погрузитесь в атмосферу французского шансон и насладитесь хитами, которые продолжают вдохновлять поколения. Приходите и станьте частью музыкального путешествия!