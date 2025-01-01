Et si tu n’existais pas… — Вечер памяти Джо Дассена

Музыкальное путешествие в мир Джо Дассена

20 августа исполняется 45 лет со дня ухода из жизни Джо Дассена — легенды французской эстрады и одного из самых ярких голосов XX века. Его песни продолжают звучать в сердцах миллионов людей по всему миру.

Джо Дассен — это не просто имя, а символ, который соединяет сердца. Он пел на французском, думал по-американски и чувствовал мир в целом. Вечер, посвященный его творчеству, под названием «Et si tu n’existais pas…» станет настоящим музыкальным путешествием в Париж 70-х годов, где любовь, ностальгия и шарм звучат в каждом куплете.

Звучание легенды

В этот вечер зрителей ожидает исполнение самых известных хитов Джо Дассена: «Et si tu n’existais pas», «L’été indien», «Salut», «À toi», «Les Champs-Élysées» и многих других. Эти мелодии погружают в атмосферу романтики и легкости, присущей тому времени.

Группа «Елисейские поля»

Представлять песни Дассена будет группа «Елисейские поля» — культовый франкоязычный коллектив Москвы, который за три года стал настоящим послом французской музыкальной культуры. Их исполнение позволит зрителям не только насладиться знакомыми мелодиями, но и ощутить ту уникальную атмосферу, которую создавал Джо Дассен.

Не упустите возможность окунуться в мир французской музыки и насладиться вечером, полным эмоций и воспоминаний. Ждем вас!