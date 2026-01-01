Мюзикл о виртуальной реальности в Красноярском театре кукол

В Красноярском театре кукол пройдет мюзикл в одном действии, рассказывающий историю Кота — романтика и музыканта, который предпочитает реальность виртуальному миру. Главный герой откажется от карьеры в популярной группе «Сахарные хвостики» и покажет всем красоту и уникальность жизни вне интернета.

В этом мюзикле зритель встретит девочку Машу и мальчика Вову, а также Кошку Плюшку, которая забудет о своем аккаунте в Tik-tok. Спектакль придется по вкусу тем, кто ценит живое общение и искренние эмоции.

«Преград больше нет!

Наш бог — интернет,

И царят на планете

Социальные сети.

Компьютер включи,

В нём счастья ключи.

Побывай во всём мире,

Оставаясь в квартире».

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что значит жить в эпоху цифровых технологий: как легко потерять связь с реальностью, забыв о простых радостях — прогулках, общении с друзьями и совместных мгновениях, которые дарят живые эмоции. «Эй, а как же погулять вместе по набережной? Сосчитать звезды, так щедро рассыпанные по небу этой ночью?» — задается вопросом Кот, приглашая зрителей задуматься о ценности настоящего общения.