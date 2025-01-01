Есть игра!

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О концерте/спектакле

Юмористический баттл: Импровизация на грани абсурда

Приготовьтесь к захватывающему вечеру смеха и импровизации! На сцене пройдет уникальный юмористический баттл, в котором сойдутся четыре комика. Каждый из них представит свой неповторимый формат и постарается заставить зрителей смеяться до слез.

Как это работает?

Комики будут соревноваться друг с другом, создавая неожиданные и комичные ситуации. Главное правило — делать зал счастливыми, ведь именно зрители решают, кто станет победителем вечера. Ваши смех и аплодисменты будут определять, кто из комиков наиболее смешной!

Интересные факты

  • Каждый комик подготовил уникальные номера, основанные на актуальных событиях и повседневной жизни.
  • Импровизация требует не только чувства юмора, но и быстрой реакции — комики могут использовать идеи зрителей в своих выступлениях!
  • Это отличный способ провести вечер в компании друзей и зарядиться позитивом.

Не упустите возможность увидеть, как юмор может объединять людей и создавать атмосферу настоящего праздника. Приходите, поддержите своих любимцев и выберите победителя!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 400 ₽

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