Esse Homo
Киноафиша Esse Homo

Спектакль Esse Homo

18+
Режиссер Алексей Лелявский
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Esse Homo в Karlsson Haus

По мотивам сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» рассказывает о Люмиэле Гулливере, который запомнился большинству зрителей по своим приключениям в страну Лилипутов и страну Великанов.

Сюжет

Остаток своей жизни Гулливер проводит в уединении, отказываясь от общения с семьей и друзьями. Он старается избегать людей, а его единственные собеседники — лошади. Вспоминая о своем прошлом, он задается вопросом, действительно ли его великое путешествие произошло наяву или это всего лишь плод его воображения.

Гулливер переживает множество мучительных моментов: от бессмысленной жизни лилипутов до насмешек жестоких великанов. Ему также не покидает мысль о своей схожести с особенными, грубыми и алчными породами животных, которые, хотя и внешне похожи на людей, лишены всякого сострадания.

Постановка и сценография

Режиссером спектакля выступает Алексей Лелявский, а сценографию создает Эмиль Капелюш. Это сотрудничество создает уникальную атмосферу, соответствующую теме абсурда и странностей, присущих роману Свифта.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и значимую интерпретацию классического произведения на сцене Karlsson Haus!

Купить билет на спектакль Esse Homo

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
от 2200 ₽

Фотографии

Esse Homo Esse Homo Esse Homo Esse Homo Esse Homo Esse Homo

