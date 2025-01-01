Спектакль Esse Homo в Karlsson Haus

По мотивам сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» рассказывает о Люмиэле Гулливере, который запомнился большинству зрителей по своим приключениям в страну Лилипутов и страну Великанов.

Сюжет

Остаток своей жизни Гулливер проводит в уединении, отказываясь от общения с семьей и друзьями. Он старается избегать людей, а его единственные собеседники — лошади. Вспоминая о своем прошлом, он задается вопросом, действительно ли его великое путешествие произошло наяву или это всего лишь плод его воображения.

Гулливер переживает множество мучительных моментов: от бессмысленной жизни лилипутов до насмешек жестоких великанов. Ему также не покидает мысль о своей схожести с особенными, грубыми и алчными породами животных, которые, хотя и внешне похожи на людей, лишены всякого сострадания.

Постановка и сценография

Режиссером спектакля выступает Алексей Лелявский, а сценографию создает Эмиль Капелюш. Это сотрудничество создает уникальную атмосферу, соответствующую теме абсурда и странностей, присущих роману Свифта.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и значимую интерпретацию классического произведения на сцене Karlsson Haus!