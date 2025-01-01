Меню
Киноафиша Эспаньола моей мечты

Спектакль Эспаньола моей мечты

Постановка
Театральный центр «Энергия» 16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Эспаньола моей мечты» в Новосибирске

Спектакль «Эспаньола моей мечты» — это история о том, во что верит каждый человек: в жизни должна быть мечта! В маленьком курортном городке пять женщин встречаются на знакомой набережной, каждая из которых мечтает о своем.

Героини и их мечты

Школьница Люська, её мама, буфетчица Зина, фотограф Люба и её одноклассницы — библиотекарь Алёна и медсестра Зоя — каждая из героинь имеет свою мечту. Это может быть долгожданное письмо, стремление сделать дочь счастливой, желание вырваться в столицу, увидеть родного человека или найти себя в этой жизни.

Мечты и надежда

В этих мечтах есть Он — тот самый, на белом коне. Но как показывает жизнь, если не отчаиваться и сохранять веру в чудо, оно обязательно сбудется! Может быть, не так, как представлялось, и Он окажется не на белом коне, а в белых джинсах, но главное — это встреча с настоящей мечтой.

Музыка и исполнение

На спектакле зазвучит романтичная музыка, и парусник «Эспаньола» плавно двинется навстречу чуду. Мюзикл создан новосибирскими авторами: музыку написал Андрей Кротов, а либретто — Нонна Кротова. Студентки 4 курса специализации «Артист музыкального театра» с удовольствием и верой в Чудо поют и играют для вас!

Не упустите возможность окунуться в мир мечты и надежды вместе с «Эспаньола моей мечты». Мы ждём вас на спектакле!

