Эсмеральда
Киноафиша Эсмеральда

Спектакль Эсмеральда

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагедия любви и страсти: новый спектакль о «Соборе Парижской Богоматери»

Спектакль, основанный на знаменитом произведении Виктора Гюго, вновь выходит на сцену. Режиссер Юрий Александров расскажет зрителям о вечных ценностях и непростых судьбах героев, сохраняя историзм музыкального произведения Даргомыжского.

Вечные темы в современном контексте

Как отмечает Юрий Александров, «в нашем спектакле мы сохраняем в полном объеме историзм сочинения Даргомыжского». Главные темы спектакля — светлая любовь и пагубная страсть. Зрители увидят историю молодого офицера Феба и девочки-цыганки Эсмеральды, которые стремятся преодолеть преграды, поставленные обществом.

Трагедия в сердце общества

Спектакль не только погружает в средневековый мир, но и поднимает актуальные для XXI века проблемы. «Необыкновенные чувства и страсти рождаются в безжалостном обществе», — говорит режиссер. Эти чувства, как и прежде, могут привести к трагическим последствиям.

Финал, подсказанный жизнью

Финал спектакля предсказуем, как и в жизни. «Погибает прекрасный собор, а вместе с ним в огне сгорает все: удивительные люди, их надежды, любовь, страсть и боль», — подчеркивает Александров. Эта мощная метафора оставит зрителей неравнодушными и заставит задуматься о настоящих ценностях.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая объединяет в себе исторические и современные мотивы, и погрузиться в мир страстей и трагедий.

Купить билет на спектакль Эсмеральда

В других городах
Октябрь
29 октября среда
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 900 ₽

Фотографии

Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда

