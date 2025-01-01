Спектакль Эсмеральда

Романтический балет «Эсмеральда» — шедевр эпохи классического романтизма

Балет «Эсмеральда», созданный по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», стал последним великим произведением эпохи классического романтизма. Впервые спектакль был представлен на сцене Королевского театра в Лондоне в 1844 году благодаря постановке Жюля Перро. С тех пор балет покорил театры Европы и навсегда занял своё место на русских сценах, сохраняя свою популярность более 160 лет.

Второе дыхание истории

Спектакль театра «Кремлёвский балет» в 2006 году подарил новую жизнь трагической истории юной цыганки Эсмеральды. Это стало значимым событием, привлекавшим внимание зрителей и критиков.

Хореограф-постановщик Андрей Петров

Хореограф-постановщик Андрей Петров, вдохновленный романом Виктора Гюго и сценарием Жюля Перро, создал уникальную постановку, которая отличается красотой и эмоциональностью. Каждый элемент балета, от хореографии до визуальных решений, погружает зрителей в мир страсти и трагедии, не оставляя никого равнодушным.

Необыкновенная постановка

Эта интерпретация «Эсмеральды» объединяет традиции классического романтизма с современными элементами, создавая спектакль, который можно назвать настоящим произведением искусства.