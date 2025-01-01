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Эсмеральда
Билеты от 800₽
Киноафиша Эсмеральда

Спектакль Эсмеральда

6+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Романтический балет «Эсмеральда» — шедевр эпохи классического романтизма

Балет «Эсмеральда», созданный по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери», стал последним великим произведением эпохи классического романтизма. Впервые спектакль был представлен на сцене Королевского театра в Лондоне в 1844 году благодаря постановке Жюля Перро. С тех пор балет покорил театры Европы и навсегда занял своё место на русских сценах, сохраняя свою популярность более 160 лет.

Второе дыхание истории
Спектакль театра «Кремлёвский балет» в 2006 году подарил новую жизнь трагической истории юной цыганки Эсмеральды. Это стало значимым событием, привлекавшим внимание зрителей и критиков.

Хореограф-постановщик Андрей Петров
Хореограф-постановщик Андрей Петров, вдохновленный романом Виктора Гюго и сценарием Жюля Перро, создал уникальную постановку, которая отличается красотой и эмоциональностью. Каждый элемент балета, от хореографии до визуальных решений, погружает зрителей в мир страсти и трагедии, не оставляя никого равнодушным.

Необыкновенная постановка
Эта интерпретация «Эсмеральды» объединяет традиции классического романтизма с современными элементами, создавая спектакль, который можно назвать настоящим произведением искусства.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда Эсмеральда

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